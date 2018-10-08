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10 ayda 54 kilo verdi

Giriş Tarihi: 8.10.2018
10 ayda 54 kilo verdi
Antalya'da oturan Gizem Gedik, 116 kiloyla girdiği tüp mide ameliyatının ardından 10 ayda 54 kilo verdi. 27 yaşındaki Gedik, çalışma hayatıyla birlikte düzenli yemek yiyemediği için sürekli kilo almaya başladı.

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Diyet ve sporla zayıflamayı başaramayan Gedik, 116 kiloya ulaştıktan sonra ameliyat olmaya karar verdi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nden Doç. Dr. Mehmet Tahir Oruç tarafından ameliyat edilen Gedik, operasyonun ardından 10 ayda 54 kilo verdi. Doğum günü olan 15 Kasım'da ameliyat olan Gedik, "48 bedenden 38 bedene düşmek çok güzel. Şu anda sanki uçuyorum" dedi. Doç. Dr. Oruç ise "Obezite cerrahisi sadece kilo cerrahisi değildir. Hastalarımız aynı zamanda diyabet, uyku apnesi ve tansiyon gibi önemli sağlık sorunlarından da kurtuluyor" dedi.
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10 ayda 54 kilo verdi
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