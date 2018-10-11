Gurur sergisi

Antalya
Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (ASMEK
) eğitim alan kursiyerler kendi sergilerini açtı. Usta Öğretici Okşan Haldız ve kursiyerleri, yıl boyunca yaptıkları resimleri Lara Miracle Otel
'de sergiledi. NİTELİKLİ ESERLER
Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde Antalyalıları sanat ve mesleki eğitimle buluşturan ASMEK'te usta öğreticiler ve kursiyerler nitelikli işlere imza atıyor. Usta Öğretici Okşan Haldız ve kursiyerleri, yıl boyunca yaptıkları yağlı boya, guaj boya ve sulu boya resimleri Lara Miracle Otel'de açtıkları sergi ile sanatseverlerle buluşturdu. ALANYA'DA EK KAYIT ALANYA
'DA bulunan ASMEK'te ise kayıtlar, kontenjanlarda açık bulunan üç ayrı kurs için yeniden başladı. Bağlama, Amigurumi (örme bebek yapma) ve Kuran-ı Kerim kursları için ek kayıt açıldı. Sınırlı sayıda açılan kontenjandan faydalanmak isteyenler 12 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar Alanya ASMEK'e şahsen müracaat etmek zorunda.