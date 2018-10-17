Garip Usta’dan hodri meydan

YAĞLI güreş camiasında 'ustaların ustası' olarak tanınan ve 'Garip Usta
' olarak bilinen Korkuteli Süleklerli Ramazan Çelik
, çırağı başpehlivan İsmail Koç
ile bu kış sezonunda daha sıkı çalışacaklarını belirterek iddialı konuştu. İsmail Koç'un bazı eksiklerinin bulunduğunu ve bunları tespit ettiğini kaydeden Garip Usta, "Kış sezonunda çok iyi çalışıp nasıl ki Recep Gürbüz, Saffet Kayalı ve Cengiz Elbeye'yi Kırkpınar başpehlivanı yaptıysam İsmail Koç'u da başpehlivan yapacağım" dedi. DAİRE SÖZÜ
İsmail Koç'un çocuk yaşlarda güreşin temel oyunlarını öğrenemediği için bazı oyunlarda zorlandığını belirten Garip Usta, "Güreş tabiriyle kırık bir güreşçi değil. Çırağın bu eksikliğini gidermek için çalışıyorum. Halen İsmail Koç ile birlikte Bilal Kıvrak ve Hüseyin Yılmaz'ı da çalıştırıyorum. Ben çırak yetiştirdiğim sürece hiçbir çırağımdan menfaat sağlamadım, tam aksine veren oldum. Çıraklarımı kendi çocuklarımdan ayırmadım. Tabiri caizse yemedim yedirdim. İsmail Koç'a da başarıyı teşvik etmek mahiyetinde bir sözüm var. Kırkpınar başpehlivanı olduğu takdirde ona bir daire vereceğim. Antalya
'mıza altın kemeri getirsin de vereceğim daire helali hoş olsun" diye konuştu. SIKI ÇALIŞACAK
Aslen Konya'nın Beyşehir ilçesinden olmasına rağmen 25 senedir Manavgat'ta yaşayan İsmail Koç ise ustasının güvenini boşa çıkarmamak için çalışıyor. 1989 doğumlu olan sporcu 1.96 boyunda ve 125 kilo. Geçen sezon bahar aylarından itibaren Garip Usta ile çalışmaya başladıklarını anlatan pehlivan, "Güzel de bir çalışma yaptık ve sezonda çok sayıda derece yaptım. Aldığım yenilgiler de en favori isimlere oldu. Bana göre bu sezonu başarılı geçirdik. Nasip olursa Garip Usta ile bu kış sezonu çok iyi çalışacağız. Ben güreşe 20 yaşında başladım fakat üç yıl içinde Kırkpınar'da kürsüye çıkmaya başladım. Güreşe geç başladığım için teknik yönüm biraz geri kaldı. Onu da telafi etmeye çalışacağız" diye konuştu.