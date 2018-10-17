Nur’un zafer turu

Antalya
'da, 2 yıl kemik ve akciğer kanseri tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Havva Nur
Aydın (13), iyileşince 'en büyük hayalim' dediği üstü açık araçla şehir turu attı. Havva Nur için, arkadaşları da pasta kesip kutlama yaptı. HAYATI KARARMIŞTI
Kamile Çömlekçi Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Havva Nur, 2 yıl önce rahatsızlanınca hastaneye götürüldü. Tetkikler sonunda Havva Nur'a kanser teşhisi konuldu. Hastalığı yüzünden okuluna ara vermek zorunda kalan Havva Nur, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi'nde 2 yıldan bu yana kemik ve akciğer kanseriyle yaptığı zorlu mücadeleden galip çıkıp sağlığına kavuştu. DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
Hastaneden çıkan Havva Nur, en büyük hayalinin taburcu olduktan sonra üstü açık otomobille şehir turu atmak olduğunu söyledi. Havva Nur'un bu dileğini, sınıf arkadaşları gerçekleştirdi. Havva Nur'un arkadaşları, Antalya
Yardımlaşma Platformu, Akdeniz Otizm Spor
Okulu Derneği yönetim kurulu üyelerinin de desteğiyle, aileleriyle birlikte üstü açık otomobille Havva Nur'a şehir turu yaptırdı. Arkadaşları daha sonra doğum günü sürprizi yapıp, pastasını da birlikte keserek mutlu bir gün yaşattı. EĞİTİMİNE GERİ DÖNDÜ
Üstü açık otomobille şehir turu atmanın en büyük hayallerinden biri olduğunu söyleyen Havva Nur, "Benim için müthiş bir gün oldu. Bu organizasyonu yapan, emek veren herkese teşekkür ediyorum. 2 yıl süren mücadelenin ardından kanserle mücadelem sona erdi, aynı zamanda bunun da kutlaması oldu. Tekrar okuluma dönmek ve yeni arkadaşlar edinmek çok güzel. Artık normal bir insan hayatına döndüm" dedi. KIZIM YENİDEN DOĞDU
KIZININ kanser mücadelesini kazandığını anlatan anne Hatice Yılmaz, "Kızıma hazırlanan sürpriz çok anlamlıydı. Antalya Yardımlaşma Platformu ve Akdeniz Otizm Spor Kulübü yöneticilerine destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Bugün Havva Nur'un doğum gününü ve kanserle mücadelesini kazanmasını kutladık. Havva Nur yeniden doğdu" dedi.