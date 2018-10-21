İmam hatipli mucit

ROBOT BABÜR

AB Erasmus Projesi kapsamında il genelindeki 61 projeden 4'üne sahip Manavgat Anadolu İmam Hatip Lisesi 9'uncu sınıfta eğitim gören Özcan, internetten izlediği videolardan yola çıktığını söyledi. Liseli mucitin 'Babür' adını verdiği robot, sensörleri ile hareket ediyor, ışık miktarını ölçebiliyor. Özcan, 'Babür'ü yapmak için 3 ay uğraştığını ve 400 satır kod yazdığını belirtti.

HEDEFİ YAPAY ZEKA

Robot Babür'ü geliştirmek isteyen Hüseyin Özcan, robotuna yapay zeka yapmayı hedeflediğini ifade etti. Genç mucit, "Bundan sonraki süreçte robotuma, dost-düşman ayırt etme, hedef belirleme, zıplama ve sesleri belirleyip tepki verme özelliklerini kazandırmak istiyorum" dedi. Mekatronik mühendisi olmayı da isteyen liseli mucit, hedefinin Türkiye'ye ilk yerli ve milli robotu kazandırmak olduğunu kaydetti.



İCADINI MÜDÜRE ANLATTI

Hüseyin Özcan, kendi imkanlarıyla yaptığı 'Babür' isimli robotu okulunun müdürü Nadir Arslan ile birlikte Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan'ı ziyaret ederek anlattı. Özcan, robotunu ileride nasıl geliştirebileceği hakkında bilgi verdi. Müdür Arslan, "İyi olmak başarılı olmak zor değildir. Zor olan yapılacak olan işlerde çığır açmaktır ama insan azmiyle ve çalışmasıyla da bu zorluğu aşabilmektedir. Öğrencimizin de ilerde teknoloji konusunda çığır açacağına inanıyorum" dedi. Öğrencisinin robot çalışmasının kendilerine heyecan verdiğini vurgulayan okul müdürü Arslan ise okullarında robotik kodlama atölyesi kurma çalışmalarına başladıklarını belirtti.