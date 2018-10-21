Kitap fuarı kapılarını açtı

9'uncu ?Konyaaltı Kitap Fuar
ı 'Okuyan Şehir Antalya
m' sloganıyla Nazım Hikmet Kültür Merkezi
'nde açıldı. 62 stant, 250 yayın evi ve 150 yazar ve bilim insanının katılımıyla kapılarını açan kitap fuarı 29 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek. Fuar kapsamında İlber Ortaylı
, Hanefi Avcı
, Aşkım Kapışmak ve Ayşe Kulin
gibi yazarlar imza günleri ve söyleşilerle sevenleriyle buluşacak. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek
, kitap fuarı kurmalarının başlıca nedeninin bölgenin korsan kitap satışının yapıldığı en yüksek ilçe olmasından kaynaklandığını söyledi. Böcek, "İlk fuarımızı 22 bin kişi ziyaret etmişti. Bu yıl 9 günlük süreçte hedefimiz 33 bini geçmek" dedi. Böcek, yazarı olduğu 'Ben bu şehre aşığım' kitabını imzalayıp stantları tek tek gezdi. Fuar büyük ilgi gördü.