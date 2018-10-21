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Kitap ı kapılarını açtı

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 21.10.2018
Kitap fuarı kapılarını açtı
9'uncu ?Konyaaltı Kitap ı 'Okuyan Şehir Antalyam' sloganıyla 'nde açıldı. 62 stant, 250 yayın evi ve 150 yazar ve bilim insanının katılımıyla kapılarını açan kitap fuarı 29 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek. Fuar kapsamında , , Aşkım Kapışmak ve gibi yazarlar imza günleri ve söyleşilerle sevenleriyle buluşacak. Konyaaltı Belediye Başkanı , kitap fuarı kurmalarının başlıca nedeninin bölgenin korsan kitap satışının yapıldığı en yüksek ilçe olmasından kaynaklandığını söyledi. Böcek, "İlk fuarımızı 22 bin kişi ziyaret etmişti. Bu yıl 9 günlük süreçte hedefimiz 33 bini geçmek" dedi. Böcek, yazarı olduğu 'Ben bu şehre aşığım' kitabını imzalayıp stantları tek tek gezdi. Fuar büyük ilgi gördü.
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Kitap fuarı kapılarını açtı
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