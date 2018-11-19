Binali Yıldırım’a fahri doktora

BUGÜN NELER OLDU

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin (MAKÜ) akademik yıl açılış programına katıldı. Fahri doktora verilen Yıldırım, Diş Hekimliği Fakültesi'nin de temel atma törenini gerçekleştirdi. Konferans salonundaki törende konuşan Yıldırım, kültür ve medeniyetin sembol şahsiyetlerinden Mehmet Akif Ersoy'un adını yaşatan üniversiteden fahri doktora almanın kendisi için onur olduğunu söyledi.MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz'ın, 28 Şubat zulmünü yaşadığını kaydeden Yıldırım, "Tarih yaşanıyor, o olaylar geride kaldı. Yaşanan sıkıntılar artık yok. Gençlerimiz, kızlarımız istedikleri gibi kendilerini ifade ediyor, istedikleri şekilde kıyafetlerini seçebiliyor" diye konuştu. Öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Yıldırım, "Hayallerinize ulaşmak için yılmadan mücadele etmelisiniz. Emeksiz yemek yok, zahmetsiz rahmet olmaz. Ülkemizi daha güçlü hale getirmek için bilgi ve teknolojinin sahibi olmalıyız" diye konuştu.