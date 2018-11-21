İSTEK’li öğretmenlere mesleki eğitim verildi

BUGÜN NELER OLDU

İSTEK Antalya Yeditepe Koleji Okulları'nın Lara, Konyaaltı ve Manavgat şubelerinin öğretmenlerine yönelik mesleki seminer verildi. Prof. Dr. İrfan Erdoğan tarafından verilen 'Gelenekten Geleceğe Öğretmen Olmak' konulu seminerde, öğretmenlik olmak ve öğretmenlik yapmak arasındaki farka dikkat çekildi.Eğlenceli karikatürlere de yer verilen seminer, güldürürken düşündürdü. Seminer sonunda İSTEK Antalya Yeditepe Koleji Okulları Kurucu Başkanı Mustafa Koca, Prof. Dr. İrfan Erdoğan'a teşekkür plaketi verdi.