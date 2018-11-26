Altınbeşik’te keşif

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Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANSET tarafından işletilen ve aydınlatması güneş enerjisiyle yapılan Altınbeşik Mağarasına gelen ziyaretçi sayısı 45 bin kişiye ulaştı. ANSET Genel Müdürü Gaye Doğanoğlu, hem Antalyalıların hem de kente tatile gelen yerli ve yabancı turistlerin Altınbeşik Mağarası'nı gezebilmesi için en iyi hizmeti verdiklerini söyledi.Dünyanın en güzel destinasyonlarından biri olan, Türkiye'nin en büyük, dünyanın 3'üncü büyük yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarasını gezi botları ile mağaranın güzelliklerini keşfe çıkan yerli ve yabancı ziyaretçiler, Antalya'nın bu cennet köşesine hayran kalıyor. Doğanoğlu, mağaranın muhteşem görsel zenginliğiyle her zaman ilgi odağı olduğunu, içinde yer alan sarkıt ve dikitlerle görülmeye değer manzaralar sunduğunu ifade etti.DOĞANOĞLU, "Altınbeşik Mağarası kışın suların yükseldiği zaman renk değiştiren mükemmel bir mozaiğe sahip. Buraya gelen konuklarımız 200 metre derinlikte botlarla gezi yaparken, karstik özelliğe sahip sarkık ve dikitleri de görme sahibi oluyorlar. Buraya gelenler doğa turizmiyle ilgili yürüyüşler yapıyorlar. Ormana ve Akseki bölgesinde düğmeli evleri, Yılkı atlarını görüyorlar" diye konuştu.