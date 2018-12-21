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Davraz vakti

Giriş Tarihi: 21.12.2018
Davraz vakti
ISPARTA Davraz Kayak Merkezi'ndeki kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Merkezde geçen yıla göre bu yıl geciken kayak sezonunda kar yağışı ile birlikte pist yapım çalışmaları hızlandı. Akdeniz Bölgesi'nde kış sporlarının gözde merkezlerinden 2 bin 635 rakımlı Davraz Kayak Merkezi'nde hafta sonunda kayak sezonunun açılacağı öğrenildi.

ZİYARETÇİ REKORTMENİ
Bölgenin en fazla ziyaretçi alan konaklamalı kış turizm merkezlerinden olan Davraz Kayak Merkezi'nde 2'nci etap bölgedeki kar kalınlığı seviyesinin 20 santimetre ve 3'üncü etapta ise 40 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi. Sezon müjdesi, kış sporu meraklılarını sevindirdi.
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Davraz vakti
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