Seçim öncesi eğitim başladı

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Yerelseçimler yaklaşırken AK Parti Antalya İl Teşkilatları, Genel Merkez AR-GE Başkanlığı'nın düzenlediği 'Yerel Seçim Yolunda Teşkilat Eğitimi' programında bir araya geldi. Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın eğitimci olarak katıldığı programda Türkiye'nin bulunduğu konum ve seçim stratejileri hakkında teşkilat mensuplarına eğitim verildi. Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, il ve 19 ilçe yönetim kurulu üyeleri, il ve ilçe gençlik ile kadın kolları yöneticileri ile birlikte çok sayıda teşkilat mensubu katılım gösterdi. Yerel seçimlerin üç ana başlığının 'tevazu', 'samimiyet' ve 'gayret' olduğu vurgulandı.Recep Akdağ, "Teşkilatlarımızın ve adaylarımızın seçim kampanyamızda izleyeceği yol hakkında tecrübelerimizi paylaşarak fikir alışverişinde bulunduk. Türkiye'nin yükselen yıldızı olan Antalya partimiz için son derece önemli bir yere sahiptir. Antalya'nın bu yükselişinde çalışmalarıyla önemli bir yere sahip olan Antalya teşkilatlarımızı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Antalya'da AK Parti Teşkilatlarının günden güne büyüyerek yoluna devam ettiğini belirten İl Başkanı Taş ise "Antalya'da 350 bin üye sayısı ile en büyük sivil toplum kuruluşu durumundayız. 2002'de yüzde 21 oy oranıyla başladığımız siyasi serüvenimiz şu anda Antalya'nın birinci partisi olduk" dedi. Seçimlerle ilgili de değerlendirmede bulunan Taş, "MHP ile birlikte yer aldığımız Cumhur İttifakı'nın Antalya'daki nihai hedefi kızıl elmamız olan Büyükşehir Belediyesini kazanmaktır" şeklinde konuştu.