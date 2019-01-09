Vaat balonları patladı

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek'le ilgili sert eleştirilerde bulundu. Antalya'da yerel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalarda bulunan Taş, "20 yılda Konyaaltı'na hiçbir hizmet yapamamış vizyon katamamış bir belediye başkanı Antalya Büyükşehir'de ve 19 ilçede ne yapabilir? Bugüne kadar gerçekleştirebildiği ve milletimize sunabildiği hiçbir vizyon projesi yok. Milletimiz lafa değil icraata bakar" diye konuştu.İbrahim Ethem Taş, Böcek'in 2014 yılında Konyaaltı Belediyesi'ne başkan adayı olduğunda hazırladığı vaat kitabındaki olan ancak hayata geçmeyen projeleri örnek gösterdi. Böcek'in 24 proje vaadinde bulunduğunu ifade eden Taş, "Üşenmedik projelere baktık. Bu projeler kapsamında Türk halk müziği ve çocuk korosu kurulmuş, seminer verilmiş, çocuk kulübü kurulmuş, konferans düzenlenmiş. Ancak bütçeli projelerin hiçbiri hayata geçmemiş" dedi.Taş, gerçekleşmeyen projeleri tek tek açıkladı. Dikkat çeken projelerin arasında Balonkent Çocuk Şehri Eğlence Parkı olduğunu anlatan Taş, "Bu proje de balon olmuş. Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel ise Türkiye'nin en büyük şişme çocuk parklarından birini Antalya'ya kazandırdı" dedi. Böcek'in, adres bilgisine kadar verdiği 'Engelsiz Yaşam Merkezi', 'Gençlik Merkezi ve Öğrenci Konuk Evi', '2'nci El Eşya Pazarı', 'Konyaaltı Teknoloji ve Eğitim Merkezi', 'Molla Yusuf Taziye Evi', 'Adrenalin Doğa ve Yaşam Merkezi', 'Sanal Gerçeklik Merkezi' ve 'Gönüllü Merkezi' gibi projelerin de yerinde yeller estiğinin altını çizen İbrahim Ethem Taş, "Hayal etmek de güzel. Keşke yapabilseydi" dedi. .Böcek'in vaatleri arasında yer alan Konyaaltı Sahil Projesi'nin çok daha geniş kapsamlı ve modernini yine Türel'in gerçekleştirdiğinin altını çizen Başkan Taş, "Biz AK Parti olarak 17 yıldır laf değil icraat üretiyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinde de milletimiz gönlüne girip hizmet üreten partilere oy verecektir" dedi. Böcek'in en ilgi çekici projeleri arasında yer alan Enerjitik Kule'ye de değinen Taş, "200-250 metre olup, bedava elektrik üretileceği açıklanan kule unutuldu" dedi.2009 seçimlerinde CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Akaydın'ın 100 bin kişiye iş, bedava elektrik, bedava su gibi vaatleriyle halkı kandırdığını hatırlatan Taş, "Sayın Böcek'te bu vaatleri Akaydın hocasından öğrenmiş. Ama milletimiz kendisini kandıran Akaydın'a gereken cevabı 2014 seçimlerinde vermişti. Yine gereken cevabı verecek. Hizmeti ustasına emanet edecek. CHP'nin gemisi görüyoruz ki yine karaya oturdu" diye konuştu.AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş bu seçimde ilk kez 3 ilçeden kadın belediye başkan adayı göstereceklerini açıkladı. Taş, "Anketlerde seçmen nasıl bir aday istersiniz denince kadınların yüzde 90'ı kadın aday görmek istiyoruz diyor. Halkın sesini dinliyoruz. Kadın meclis üyesi sayısı da artacak. Bu Cumhurbaşkanımız ve partimizin kadınlara gösterdiği önemi gösteriyor" dedi. Taş, 19 ilçede belediye başkan adaylarının ocak ayı sonunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı bir törenle duyurulacağını açıkladı.