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Amatör spora destek

Giriş Tarihi: 14.1.2019
Amatör spora destek
AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, milletvekilleri Bayram Özçelik, Yasin Uğur, Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt ile birlikte Burdur Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nuri Yıldırım'ı ziyaret etti. Burdur'da potansiyeli olan sporcuların önünü açmak için her ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını belirten Deniz Kurt, "Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu'nun ilimiz ziyaretlerinde mahalle tipi semt spor tesislerinin ilimize kazandırılmasını talep ettik. Olumlu karşılandı. Hükümetimiz ve Belediye işbirliğiyle spora olan destek artabilir" ifadelerini kullandı.
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Amatör spora destek
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