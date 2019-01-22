CHP’ye hediye araba

Antalya'nın CHP'li Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün son hareketi yine tartışma çıkardı. Belediye personelinin maaş ve ikramiyelerinin devamlı gecikmeli ödendiği iddia edilirken, Gül bu ekonomik zorlukta partisinin ilçe başkanlığına fiyatı 130 bin liradan başlayan minibüs hediye etti. Aracı Gül'ün kendi cebinden ödediği açıklaması da Kemerlilerin tepkisini gidermedi. Gül geçen yıl da tasarruf tedbiri diye kiralık makam aracını iade ederek gündeme gelmişti.

ANAHTAR TÖRENİ

Eşi Neşe Gül ve belediye meclis üyeleri ile birlikte CHP Kemer İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Başkan Gül, "İlçe Başkanımız, halka daha etkili ve hızlı bir şekilde ulaşabilmek için bizden bir araba talep etti. Biz de bir arabayı giydirerek hazır hale getirdik. Bu törenle otomobilin anahtarını İlçe Başkanımız Hüsnü Ünal'a teslim ediyoruz" dedi. . Başkan Gül, arabanın anahtarını CHP Kemer İlçe Başkanı Hüsnü Ünal'a parti önünde düzenlenen törenle teslim etti.

BİNA SÖZÜ VERDİ

Mustafa Gül, seçimin ardından CHP'ye Kemer ilçesinde bir hizmet binası yaptıracağını da açıkladı. 'Paşa' lakaplı CHP'li Gül, "İnşallah seçimlerden sonra partimizin kendi ilçe binasını yaptırarak onun anahtarına da ilçe başkanımıza teslim edeceğiz" dedi. Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün Kemer Belediyesi'nde işçi maaşları ödenmezken, kendi cebinden de olsa partisine araç hediye etmesi ve yeni hizmet binası sözü vermesi Kemerlilerin tepkisini çekti.

İKİ BAŞKAN BARIŞTI

Belediye Başkanı Gül ve İlçe Başkanı Ünal, ilçe kongresinin ardından karşı karşıya gelmişti. Eski ilçe başkanı Erdem Cesur'u destekleyen Gül, Hüsnü Ünal'ın kazandığı kongre sonrası ilçe binasına uzun süre adım atmamıştı. Hüsnü Ünal ile Mustafa Gül arasındaki gerilim, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul'un ilçe ziyaretinde de su yüzüne çıkmıştı. Ünal, Başkan Gül'ü parti binasına gelmediği iddiasıyla Kumbul'a şikayet etmişti. İkili arasındaki gerilim, Gül'ün eski ilçe yönetimine hediye ettiği bilgisayarları geri almasıyla zirve yapmıştı. İkili arasındaki gerilim Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun araya girmesiyle yatıştı. Gül'ün partisine ziyareti ile ikili arasındaki sular duruldu. Mustafa Gül'ün araç bağışı da bu barışmanın bir nişanesi olarak yorumlandı.



KAYNAĞI AÇIKLANSIN

KEMER Belediyesi'nin Plan Bütçe Komisyonu üyesi AK Partili meclis üyesi Yunus Nergiz ise yaptığı açıklama alınan aracın parasının nereden geldiğinin açıklanmasını istedi. Kemer Belediyesi'nin 104 milyon lira borcu olduğunu anlatan Nergiz, "Belediye yol geçen hanı gibi yönetiliyor. İşçilerin 2 aydır maaşları tam olarak ödenmiyor. Ama işçiler korktukları için ses çıkartamıyor. Büyük şirketler zaten artık mal vermiyor. Küçük esnaf da alacak için kapıda sıra olmuş durumda. Bu durumdayken, parti için yapılan, belediyecilikle bağlantılı olmayan bu harcama sorgulanmalı" açıklamasında bulundu.