3D yalanı tutmadı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan 'İmar Barışı' düzenlemesini istismar eden fırsatçılar her yöntemi deniyor. Boş araziye foto montajla ev yapanlar bu kez çareyi 3D çizimlerde bulmaya çalıştı. Antalya'da süreci amacı dışında kullanmaya kalkışan fırsatçıların 'Yapı Kayıt Belgesi' tek tek iptal edilmeye başlandı. Bazı fırsatçılar konteynır veya kulübe koydukları alanlarda 3D yöntemiyle lüks villa çizerek binaları varmış gibi gösterdi. Olmayan yapıları bilgisayar ortamında 3D modelleme yöntemiyle çizerek olmayan yapıları varmış gibi gösteren imar uyanıkları hassas denetime takıldı. Uyanıklardın yalan beyanları uydu sistemi ve yerinde keşiflerle tespit edildi.

YASAL İŞLEM YAPILIYOR

Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin uydudan takip ve yerinde incelemeleri ile belediyelerin tespit ettikleri kaçak yapılar hakkında yanlış beyanda bulunmaktan yasal işlem başlatıldı. Antalya'da İmar Barışını sabote eden 331 kişi Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi. Özellikle Kaş'ın Kalkan, İslamlar ve Üzümlü mahallelerinde kaçak yapılan lüks villaların fazlalığı dikkat çekti. Kaş'ta 201 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Muratpaşa ilçesinde 39, Manavgat'ta 33 ve Alanya'da da 30 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

80 KAÇAK YAPI YIKILDI

İmar Barışı'nı kapsayan tarihler dışında yapılan kaçak yapılar ve yanlış beyan verilerek belge alınmaya çalışılan yapıların yıkımı ise aralıksız devam ediyor. Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden elde edilen bilgilerde Kaş'ın yanı sıra Korkuteli'nin İmeçik Yaylası, Kepez'in Kirişçiler ve Duacılar bölgesi, Adrasan ve Alanya'nın bazı mahallelerinde kaçak yapıların yoğunlukta olduğu belirlendi. Antalya'da bugüne kadar Döşemealtı'nda 34, Muratpaşa'da 24, Kepez'de 10, Kemer'de 5, Aksu'da 3, Akseki'de 2 ve Alanya'da 2 toplam 80 kaçak binanın yıkımı gerçekleştirildi.

TOPLAM 1 MİLYAR LİRA ÖDEME

ANTALYA'DA şimdiye kadar 141 bin 423 bina için 'Yapı Kayıt Belgesi' oluşturulduğu açıklandı. Belge almak isteyen vatandaşlar tarafından 994 bin 65 lira ödeme yapıldı. Yapı Kayıt Belgesi'nden en fazla yararlanan ilçe yüzde 13.2 ile Manavgat oldu. Bu ilçeyi Yüzde 12.6 ile Kepez takip etti. En az başvuru ise 0.3 ile İbradı ilçesinde gerçekleşti.



626 BİNA İÇİN YIKIM KARARI

UYDUDAN tespit edilen 626 kaçak yapı için ise yıkım kararı alındı. Bu yapılar arasında 111 kaçak ile yıkım kararı alınan Kumluca ilk sırada yer aldı.

Kumluca'nın Adrasan, Olimpos ve Çıralı turizm bölgelerinde özellikle kaçak bungalov yapılar yoğunlukta. Kaş'ta 99, Muratpaşa ve Alanya'da 74'er, Manavgat'ta 44, Serik'te 49 ve Döşemealtı'nda 43 yapı hakkında yıkım kararı alındı.