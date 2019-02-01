Afetzedeye jet yardım

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Antalya'da fırtına ve hortum felaketinden zarar görenler için hızla devreye girerek vatandaşların mağdur edilmemesi talimatı verdi. Seralarda meydana gelen hasar için üreticiye 4 günde toplam 35 milyon lira ödeme yapılacak. Portakal bahçeleri başta olmak üzere tarım alanları için de yaklaşık 4 milyon lira destek verilecek.





BİZZAT İZLİYOR

Bakan Albayrak ve mutfak enflasyonunun frenlenmesi için dört koldan çalışan Gıda Komitesi Antalya'da hortum felaketi sonrası yaşanan süreci yakın takibe aldı aldı. Bakan Albayrak, üreticilerin afet kaynaklı zararlarının hızlı bir şekilde ödenmesi için süreci bizzat izliyor. Seralarda meydana gelen hasar için ilk etapta TARSİM'den 20 milyon lira ödeme gerçekleştirildi. Son iki günde yapılan 15 milyon lira ödeme ile hortum ve fırtınadan etkilenen seralar için 35 milyon lira ödeme yapılmış olacak. Açık alan da zarar gören portakal bahçeleri başta olmak üzere tarım alanları için yaklaşık 4 milyon lira hasar döneminde ödeme gerçekleştirilecek. TARSİM'in afet bölgeler olan Finike, Kumluca, Kemer, Aksu, Serik ve Alanya'da 60 eksperle sahadaki hasar tespit çalışması sürüyor. Bu kapsamda binin üzerinde sera ve açık alanda yaşanan hasarlar tek tek inceleniyor. Kemer, Kumluca ve Finike ilçeleri başta olmak üzere Antalya'da yaşanan zararın 100 milyon lira civarında olduğun tahmin ediliyor. Antalya'nın sahil kıyısı boyunca hem sera hem de açık tarımsal alanlarda hasarlar oluşurken, felaketten yaklaşık 5 bin dönüm seranın etkilendiği belirtiliyor. Geçen yıl yaşanan afetler nedeniyle bu kapsamda 25 milyon lira destek sağlanırken, Türkiye genelinde TARSİM aracılığıyla üreticilere 1.1 milyar liranın üzerinde hasar ödemesi yapıldı.





ÜRETİCİ LEHİNE İYİLEŞME

Tarım sigortası alanlarında muafiyet- müşterek sigorta alanları ile tarife fiyat düzenlemelerine gidilerek üretici lehine iyileştirmeler yapıldı. Karar kapsamında belirlenen riskler için 2019 yılında sigorta priminin yüzde 50'si oranında prim desteğine devam edilecek. Antalya'da çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 48 bin civarında üretici bulunuyor. Sisteme kayıtlı üreticilerin yarısı TARSİM poliçesi yaptırıyor. Poliçe sayısı da 26 bine ulaşmış durumda. Geçen yıl Antalya'da sigortalı sera alanı yaklaşık 40 bin dekar civarındayken bu yıl bu rakam 60 bin dekarı aştı. Seralardaki sigortalılık da yüzde 50 arttı.