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Develer aşkına güreşecek!

Giriş Tarihi: 1.2.2019
Develer futbol aşkına güreşecek!
Antalya'nın Kaş ilçesinde Kınıkspor yararına deve güreşi düzenlenecek. 40 devenin katılacağı yarışmalarda elde edilen gelir kulübe karcanacak. Antalya Süper Amatör Lig'de mücadele eden Kınıkspor yararına Kınık Mahallesi'ndeki güreş sahasında yapılacak deve güreşleri pazar günü yapılacak.

40 DEVE GÜREŞECEK
Deve güreşlerinde, Aydın'ın yanı sıra Demre ve Kumluca ilçelerinden 40 deve yarışacak. Kınıkspor Kulübü Başkanı Necdet Palaz, Antalya Süper Amatör Lig'de şampiyonluk mücadelesi verdiklerini söyledi.

HEDEF YÖRÜK KÜLTÜRÜ
Grupta ikinci sırada yer aldıklarını belirten başkan Palaza, "Deve güreşlerinin iki önemli amacı var. İlk olarak güreşlerden sağlayacağımız gelirle Kınıkspor'un gelecek yılını planlamak istiyoruz. İkinci amacımız deve güreşleri Yörük kültürünün bir parçası. Bu kültürü yaşatarak, gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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Develer futbol aşkına güreşecek!
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