Antalyalı tenisçiler döktürüyor

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençler Tenis İl Birinciliği müsabakalarında Bilfen Antalya Liseleri Genç Kızlar ve Genç Erkekler Tenis Takımları Antalya ikincisi oldu. İlk etapta 9 takımın katıldığı turnuvada Bilfen Tenis Takımı gösterdiği mücadele ile ilk 4 takım arasında yerini alarak yarı finallere katılmaya hak kazandı.Bilfen Antalya Liseleri Genç Erkekler Tenis Takımı ise ilk etapta 8 takımın katıldığı turnuvada en başarılı 4 takım arasındaki yerini aldı.