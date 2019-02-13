29 ülkeye kapari ihracatı

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BURDUR'DA kapari bitkisinden üretilen çay, marmelat, reçel ve kapari karpuzu gibi 17 farklı besin ürünü, 29 ülkeye ihraç ediliyor. Asıl mesleği aşçılık olan 67 yaşındaki firma sahibi Murat Mıhladız, asker arkadaşından öğrendiği kapari bitkisinden oğlu Mücahit ile çeşitli gıda ürünleri üretmeye başladı. Mıhladız, 1989'da kurduğu firmasında özel formülasyon ve tasarımla ürettiği kaparili gıda ürünlerinin 6'sını Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil ettirdi.Mıhladız'ın kapari bitkisinden ürettiği 17 farklı gıda ürünü, Almanya, Danimarka, Hollanda, İsviçre, İsveç başta olmak üzere 29 ülkeye gönderiliyor. Firma sahibi Murat Mıhladız, kapariden gıda ürünleri ürettiklerini söyledi. Daha önce kaparinin sadece tomurcuklarının tüketildiğini hatırlatan Mıhladız, kapariden çay, marmelat, kapari karpuzu, kapari dalı turşusu, reçel gibi çeşitli gıdalar ürettiklerini aktardı.