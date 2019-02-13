Kefirden dondurma

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Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ), sağlık açısından birçok faydası bilimsel çalışmalarla kanıtlanan süt ürünü kefirden yapılan dondurma için patent başvurusunda bulunuldu. Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Ahmet Küçükçetin ve Dr. Emine Mine Çomak Göçer ile araştırma görevlisi Firuze Ergin ve doktora öğrencisi Merve Al, kefirden yaptıkları dondurma için patent başvurusunda bulundu.Kefirin sağlıkla ilgili birçok olumlu özelliği olduğunu anlatan Prof. Dr. Küçükçetin, kolesterol mekanizmasına, sindirim ve sinir sisteminin düzenlenmesine yönelik bilimsel çalışmaların var olduğunu kaydetti. Ekşi olduğu için bazı tüketicilerin tercih etmediğini dile getiren Küçükçetin, Kefiri, daha sevilen bir ürün olan dondurma formuna dönüştürdük. Kefir dondurması adı altındaki çalışmanın sonuçlarıyla patent başvurusunda bulunduk" dedi. Ürünü tadan öğrencilerden de dondurma tam not aldı.