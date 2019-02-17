Öğrenciye haciz şoku

Muğla'nın Fethiye ilçesinde lise öğrencisi 16 yaşındaki Muratcan Arslan'a, babasının borcu nedeniyle tam 912 bin 285 TL icra geldi. Davanın Arslan'ın doğmasından önceye dayanması dikkat çekti. Staj yapan meslek lisesi öğrencisi Arslan'ın staj parasına haciz konulması gündeme geldi.

DOĞMADAN BORÇLANMIŞ

Annesi yüzde 74 bedensel engelli olan ve zor şartlarda yaşam süren Muratcan Arslan'ın bu sorununa Fethiye Kaymakamlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de müdahil oldu. Devlet, öğrenciye destek verecek. Fethiye İcra Dairesi'nden alacaklı M.S. tarafından 912 bin liralık borç gönderilen Muratcan Arslan duruma isyan etti. 2002 yılında dünyaya geldiğini, 2001 yılında açılan davanın sonucunun kendisine gönderilmesini anlamadığını vurgulayan Muratcan Arslan, "Babam Mustafa Arslan 2007 yılında vefat etti. Aradan 12 yıl geçmiş. Benim 3 kuruşluk staj parama icra yoluyla el konulmak isteniyor. Ben bu parayı ödeyemem. Öğrenciyim. Borç kağıdını gördüğüm anda psikolojim bozuldu. Annem özürlü. Çok güç şartlarda yaşıyoruz" dedi.

DEVLET, SAHİP ÇIKIYOR

Anne Şehri Arslan ise "Uyku uyuyamıyoruz. Bu olay 20 senelik bir olay. Eşimle evlenmeden önce olan bir borç" diye konuştu. Konuyla ilgili Fethiye Kaymakamlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü inceleme başlattı. 16 yaşındaki Muratcan Arslan'ın reddi miras davası açabilmesi için hukuki desteğin verileceği açıklandı. Devletin hukuki desteğin yanı sıra, yaşam koşullarının iyileştirilmesi için de çalışma başlattığı öğrenildi.