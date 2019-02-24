Doğa turizmine BAKA tanıtımı

BUGÜN NELER OLDU

BATI Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), sektörün paydaşları kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde turizmi potansiyelinin tanınırlığının artırılması için çalışıyor Isparta Valiliği öncülüğünde BAKA, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) işbirliğinde 'Bizim Eğirdir Platformu'nun katkılarıyla Isparta'nın doğa turizmi potansiyeline yönelik 3 günlük tanıtım programı yapıldı.TÜRSAB Doğa Turizmi Komitesi üyelerinden acente temsilcileri, profesyonel rehberler ve turizm yazarından oluşan heyet, Eğirdir Akpınar Köyü'ndeki seyir tepesinden manzarayı seyretti. Heyet, Sorkuncak Köyü'nde de Eğirdir Gölü manzaralı gül ve lavanta bahçelerini yerinde görüp bol bol fotoğraf çekti. Eğirdir Ada turundan sonra Cittaslow Market gezildi yöresel ürünleri incelendi. Kovada Milli Parkı, Sığırlık Kalesi ve Yazılı Kanyon'u da inceleyen TÜRSAB heyeti, turizm potansiyeli, gözlemleri, yapılması gerekenler, zayıf ve güçlü yönlerle ilgili görüşlerini paylaştı.