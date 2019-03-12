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Dev köpek balığı 2 bin 500 TL

Giriş Tarihi: 12.3.2019
Dev köpek balığı 2 bin 500 TL
ANTALYA'DA denize açılan balıkçıların ağına 4.5 metre uzunluğunda ve 500 kilogram ağırlığında olan, 'pamuk' cinsi köpek balığı takıldı. Kıyıya vinçle çekilen köpek balığı Antalya Balıkçı Barınağı'na getirilerek, bir süre sergilendi. Açık artırmayla satışa sunulan dev köpek balığı, otel tarafından 2 bin 500 TL'ye satın alındı.

NESLIN ENDER BİR TÜRÜ
Antalya Balık Komisyoncuları Dernek Başkanı İlhami Demir, ağlarına bazen köpek balıklarının takıldığını, ancak bu türün çok nadir görüldüğünü söyledi. Demir, "Arkadaşlarımız ağlarına takılan büyük bir şeyin olduğunu fark etmiş ve baktıklarında köpek balığını görmüş" dedi.
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Dev köpek balığı 2 bin 500 TL
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