Golfün şampiyonu Beyhan Benardete

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da düzenlenen Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası'nda şampiyonluğa Beyhan Benardete ulaştı. Belek'teki Gloria Golf Kulübü'nde yapılan organizasyonda,Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Rusya, Avusturya ve İsveç'ten sporcular yer aldı. Turnuvanınolurken, ikinciliği 67 skorla Daria Horokhovska (Rusya), üçüncülüğü ise 64 skorla Elvira Rastvorseva (Rusya) elde etti. Öte yandan, A kategorisinde 79 skorla Beyhan Benardete, B Kategorisinde 76 skorla Veronika Rastvorseva (Rusya), C kategorisinde ise 79 puanla Olena Teslenko (Ukrayna) turnuvayı ilk sırada bitirdi.