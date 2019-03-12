Tarihten bir esinti

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA yaşayan yerleşik Rus vatandaşların kurduğu Rus Sanat ve Kültür Derneği'nin hazırladığı 'Osmanlı Esintisiyle Kadın Güzelliği' adlı defilesi 5M Migros'ta gerçekleştirildi. Rus gelinlerin hayranı oldukları Osmanlı kadınlarının elbiseleri ve takılarının yer aldığı defile büyük ilgi gördü.Yaklaşık 100 kişilik bir ekiple 3 ayda hazırlanan kıyafetlerle podyuma çıkan yerleşik Ruslar ve Rus gelinler büyük alkış aldı. Rus kadınlar, 18'inci Yüzyılda Osmanlı kadınlarının haremde giydiği kıyafetlerini 13 kişi ile ustalıkla sundu. Dernek Başkanı İrina Balcı, 'Güzellik tüm insanları birleştiriyor. Antalya'da yaşayan Rus kadınlar olarak, çok sevdiğimiz Türk kültürünü yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.