Futbol sevgisi engel tanımıyor

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da sol bacak kaval kemiği olmadan dünyaya gelenbacağı diz altından kesildi. Futbol sevgisiyle hayata tutunan Ali Deniz, sahalara döneceği günü iple çekiyor.Ampute A Milli Futbol Takımı'nın yıldız isimlerindenameliyatı, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapıldı. Ameliyatta Ali'nin sol bacağı diz altından ampute edildi. Hayatına protez ayakla devam edecek Ali'nin annesi Gül Doğan, uygulanacak tedaviyle oğlunun ikinci defa yürümeyi öğreneceğini anlattı.Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü'ndeki antrenmanlarda koltuk değnekleriyle futbol oynamayı öğrenenSezonun ilk maçında antrenörünün sahada görev verdiği Ali, 25 Kasım 2018'de Ampute Futbol Ligi'nin en genç futbolcusu unvanının sahibi oldu.AYAĞININ kısa olmasının futbol sevgisine ve hayallerine engel olmadığını vurgulayan Ali Deniz, "Ben hep hayallerimin peşinde koşuyorum. Hiç eve kapanmadım. Hep sokakta futbol oynadım. Ben evde duramam, arkadaşlarımla sokakta top oynamak isterim. Okulda da hep böyleyim. Eskiden top oynarken öğretmenlerim düşmemem için uyarıyordu, korkuyorlardı ama artık onlar da alıştı bana. Ayağımın kısa olması benim için engel değil. Hemen yeşil sahalara dönmek istiyorum. Taburcu olduktan sonra yeni protezimle yürümeyi öğreneceğim. Daha güçlü ve başarılı futbolcu olacağım" dedi.