Futbol sevgisi engel tanımıyor

Antalya'da sol bacak kaval kemiği olmadan dünyaya gelen 11 yaşındaki Ali Deniz'in 10'uncu ameliyatında
bacağı diz altından kesildi. Futbol sevgisiyle hayata tutunan Ali Deniz, sahalara döneceği günü iple çekiyor.
SOL BACAĞI KESİLDİ
Ampute A Milli Futbol Takımı'nın yıldız isimlerinden Barış Telli'yi örnek alan Galatasaray taraftarı Ali'nin
ameliyatı, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapıldı. Ameliyatta Ali'nin sol bacağı diz altından ampute edildi. Hayatına protez ayakla devam edecek Ali'nin annesi Gül Doğan, uygulanacak tedaviyle oğlunun ikinci defa yürümeyi öğreneceğini anlattı.
EN GENÇ FUTBOLCU
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü'ndeki antrenmanlarda koltuk değnekleriyle futbol oynamayı öğrenen Ali, sezon başında lisansının çıkarılmasıyla futbolculuk kariyerine başladı.
Sezonun ilk maçında antrenörünün sahada görev verdiği Ali, 25 Kasım 2018'de Ampute Futbol Ligi'nin en genç futbolcusu unvanının sahibi oldu.
HAYALLERİNİN PEŞİNDE KOŞUYOR
AYAĞININ kısa olmasının futbol sevgisine ve hayallerine engel olmadığını vurgulayan Ali Deniz, "Ben hep hayallerimin peşinde koşuyorum. Hiç eve kapanmadım. Hep sokakta futbol oynadım. Ben evde duramam, arkadaşlarımla sokakta top oynamak isterim. Okulda da hep böyleyim. Eskiden top oynarken öğretmenlerim düşmemem için uyarıyordu, korkuyorlardı ama artık onlar da alıştı bana. Ayağımın kısa olması benim için engel değil. Hemen yeşil sahalara dönmek istiyorum. Taburcu olduktan sonra yeni protezimle yürümeyi öğreneceğim. Daha güçlü ve başarılı futbolcu olacağım" dedi.