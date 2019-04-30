Olimpiyat hayali

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Antalya'da 2 yıl önce katılmaya başladığı yüzme yarışlarında 18 Türkiye şampiyonluğu kazanmasıyla milli takıma seçilmenin gururunu yaşayan down sendromlu 16 yaşındaki Alperen Menç, ay yıldızlı formayla 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışma hayaline kulaç atıyor. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun düzenlediği yarışlara katılanKosova'da 18 Mayıs'ta yapılacak Down Sendromlular Uluslararası Yüzme Yarışı'nda kulaç atacak Alperen, ilk uluslararası müsabakasında madalya hedefliyor. Kepez Belediyesi'nin Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu'nda haftanın 4 günü antrenman yapan Alperen, Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmayı istediğini söyledi. Hayallerini anlatan Alperen,ifadelerini kullandı.ALPEREN Menç, Antalya Gençlik Spor İl Müdürü Doç Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu'nu makamında ziyaret etti. Hacıcaferoğlu, "Alperen'in spora başladıktan sonra girişken ve azimli olmasının kendisine yeni başarılar kazandırdığını, başarı öyküsünün, müthiş bir şampiyonluk hikayesi olduğunu" söyledi.