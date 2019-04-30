Pehlivanlar çayıra çıktı

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Antalyalı pehlivanlar sezonun il güreşinde Kumluca ilçesinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen yağlı güreşlerde çayıra çıktı.Türkiye Güreş Federasyonu tarafından geçen yıl boylarında birinci olan pehlivanların bir üst boya çıkma hakkı da verilen güreşleri çok sayıda güreş sever izledi. Final günü sabah saatlerinde başlayan güreşler sırasında pehlivanlar zaman zaman sakatlıklar yaşadı.Özellikle başpehlivanlık güreşlerinde hakem kararlarına itiraz eden güreşçilerin itirazları kabul edilmezken, yaşanan gerginlikleri sahaya giren emniyet güçleri yatıştırdı.Güreşlerin yarı final müsabakalarında Ali Gürbüz ve İsmail Koç ile Orhan Okulu ve Nedim Güler rakip oldu.Her iki başpehlivanın da kontrollü bir mücadele ortaya koyduğu müsabakada rakibini yenen Ali Gürbüz, 20'nci Tarım ve Seracılık Festivali Kumluca Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Başpehlivanlık güreşlerinde ikinci Nedim Güler olurken, Orhan Okulu ve İsmail Koç ise üçüncülüğü paylaştı. Güreşlerde başaltında Özkan Yılmaz, büyük ortada Erdal Duman, küçük orta büyük boyda Necip Al, küçük orta küçük boyda Enes Doğan, deste büyük boyda Serdar Yıldırım, deste orta boyda Erkan Taş, deste küçük boyda Rıza Durmuş, ayak boyda Serhat Atalay, tozkoparan boyda Muhammet Biçen, teşvik-2 boyda Arif Kanar, teşvik-1 boyda Osman Nuri Çıldan, minik-2 boyda Salih Can Topcu, minik-1 boyda Recep Türüz birinci oldu.Başpehlivan Ali Gürbüz, başpehlivan olduğu için çok mutlu olduğunu, bundan sonra da diğer güreşlerde başarılı dereceler elde etmek için çalışacağını söyledi. Gürbüz,ifadelerini kullandı.