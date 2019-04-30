Pehlivanlar çayıra çıktı

Antalyalı pehlivanlar sezonun il güreşinde Kumluca ilçesinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen yağlı güreşlerde çayıra çıktı. Kıran kırana geçen sezonun ilk güreşinde Ali Gürbüz başpehlivan oldu.
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından geçen yıl boylarında birinci olan pehlivanların bir üst boya çıkma hakkı da verilen güreşleri çok sayıda güreş sever izledi. Final günü sabah saatlerinde başlayan güreşler sırasında pehlivanlar zaman zaman sakatlıklar yaşadı. Sahada hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen güreşçilerden bazıları ambulansla hastaneye götürüldü.
Özellikle başpehlivanlık güreşlerinde hakem kararlarına itiraz eden güreşçilerin itirazları kabul edilmezken, yaşanan gerginlikleri sahaya giren emniyet güçleri yatıştırdı.
BAŞPEHLİVAN ALİ GÜRBÜZ
Güreşlerin yarı final müsabakalarında Ali Gürbüz ve İsmail Koç ile Orhan Okulu ve Nedim Güler rakip oldu. Kıran kırana geçen güreşler sonucu Ali Gürbüz ve Nedim Güler finale çıktı.
Her iki başpehlivanın da kontrollü bir mücadele ortaya koyduğu müsabakada rakibini yenen Ali Gürbüz, 20'nci Tarım ve Seracılık Festivali Kumluca Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Başpehlivanlık güreşlerinde ikinci Nedim Güler olurken, Orhan Okulu ve İsmail Koç ise üçüncülüğü paylaştı. Güreşlerde başaltında Özkan Yılmaz, büyük ortada Erdal Duman, küçük orta büyük boyda Necip Al, küçük orta küçük boyda Enes Doğan, deste büyük boyda Serdar Yıldırım, deste orta boyda Erkan Taş, deste küçük boyda Rıza Durmuş, ayak boyda Serhat Atalay, tozkoparan boyda Muhammet Biçen, teşvik-2 boyda Arif Kanar, teşvik-1 boyda Osman Nuri Çıldan, minik-2 boyda Salih Can Topcu, minik-1 boyda Recep Türüz birinci oldu.
KIRKPINAR'A KAVUŞACAĞIM
Başpehlivan Ali Gürbüz, başpehlivan olduğu için çok mutlu olduğunu, bundan sonra da diğer güreşlerde başarılı dereceler elde etmek için çalışacağını söyledi. Gürbüz, "Birinci olmak çok mutluluk verici bir şey. İnşallah bu formumu Kırkpınar'a kadar daha da üstüne koyarak devam ettirmek istiyorum. O çok özlediğim, hayal ettiğim kemere inşallah bu sene kavuşacağım. Onun için elimden gelen her şeyi yapacağım"
ifadelerini kullandı.