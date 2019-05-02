Bu psikoloji ile lig bitmez

SPARTA

PRAG'DAN

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz hafta sonu Kayserispor deplasmanından dönerken trafik kazası geçiren Josef Sural'ın yaşamını yitirmesi Aytemiz Alanyaspor'da psikolojiyi bozdu. Çek futbolcu Josef Sural'ın vefatının ardından teknik direktör Sergen Yalçın ilk kez konuştu ve maç yapacak durumda olmadıklarını söyledi. Sergen Yalçın, "İnsanın inanası gelmiyor, ailemizden birini kaybettik. Herkes şokta" dedi.TAKIM olarak maç oynayacak durumda olmadıklarını belirten Yalçın, "Konyaspor maçının ertelenip ertelenmeyeceği konusunu yönetimimiz biliyor. Ama biz maç oynayacak durumda değiliz. Maç oynamayı bırakın antrenman dahi yapamıyoruz. Oyunculara nasıl antrenman yaptıracağız? Tüm oyuncuların psikolojisi şu anda felaket durumda. Her gün beraber olduğunuz bir insanın anlık vefatının altından kalkmak hiç kolay değil" diye konuştu.psikolojinin kolay atlatılamayacağını vurgulayan Yalçın, "Bu durumun altından bu hafta değil bir sonraki hafta da, ondan sonraki hafta da kalkamayız. Bu psikolojik durum bizi bu sene çok rahatsız eder. Bunu atlatmak hiç kolay değil. Her anımızı beraber geçirdiğimiz, sabah-akşam, maçlarda, kamplarda beraber olduğumuz, ailemizin bir bireyini kaybettik. Burada herkes ha kendi kardeşini kaybetmiş ha Josef Sural'ı. Bizim için hiçbir farkı yok" ifadelerini kullandı.90 numara emekli edildiALANYASPOR Kulübü trafik kazasında hayatını kaybeden Josef Sural'ın 90 numaralı formasını emekliye ayırdığını açıkladı. Turuncu-yeşilli takım, sosyal medya hesabından Çek futbolcu Sural'ın formasının emekliye ayrıldığını bildirdi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "" denildi.KAZADAN önce verilen izinlerin rutin olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, şunları söyledi: "Bu izinler çok rutin izinler. Bizim maçımız pazartesi olduğu için bu izinler rutin veriliyor. İzmir'e ve Ankara'ya gidenler oldu. Oyuncular bu tercihleri aralarında yapmışlar. Bizlerle ilgili yanlış bir anlaşılma olmasın, biz bu izinleri daha önce de veriyorduk. Zaten maçımız Cumartesi günü olsaydı Alanya'ya dönerdik. Keşke böyle bir şey hiç olmasaydı, inanılır gibi değil."Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren Çek futbolcu Josef Sural'ın eski takımı Sparta Prag, 'Unutmayacağız' mesajıyla duygusal bir video paylaşımı yaptı. Aytemiz Alanyasporlu futbolcuların Kayseri deplasmanı dönüşü VIP minibüsün su tahliye kanalına düştüğü kazada yaşamını yitiren Çek forvet oyuncusu Josef Sural'ın bir dönem formasını giydiği Sparta Prag, eski oyuncusu için yas tutuyor. Sparta Prag'ın resmi Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, Josef Sural'ın attığı gollere yer verildi. Duygusal bir müzik eşliğinde, siyahbeyaz olarak renklendirilmiş video, "Bazen kelimeler yeterli değildir. Unutmayacağız" mesajıyla yayınlandı. Öte yandan Josef Sural'ın formasını giydiği Sparta Prag kulübü önünde oluşturulan alana taraftarlar mum yakıp çiçek bıraktı.