Şimşek kampa giriyor

BUGÜN NELER OLDU

Aytemiz ?Alanyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelenin hazırlıklarını devam ettiren turuncuyeşilliler, teknik direktör Sergen Yalçın gözetiminde çalıştı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışması ile antrenmana başlayan oyuncular, daha sonra koordinasyon çalışması yaptı. İdmanın ikinci bölümünde ise çift kale maç yapan Alanyasporlu futbolcuların oldukça hırslı oldukları gözlendi. Kıran kırana geçen çift kale maçı ise mavi takım kazandı. Şimşek, bugün kampa girecek. Alanyaspor geçen hafta Beşiktaş'a 2-1 yenilmişti.