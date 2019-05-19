Sahne gençlerin

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Ramazan etkinliklerinde Cavide Faruk Kadam Gençlik Merkezi birbirinden farklı etkinlikleriyle Antalyalılar ile buluştu. Karaalioğlu Parkı'nda Gölge Oyunu gösterisiyle başlayan etkinliklerde Karagöz ve Hacivat'ın maceralarına çocukların yanı sıra aileler de ilgi gösterdi. Geleneksel Ramazan eğlenceleri büyüklere geçmişe yolculuk yaptırırken çocuklara da kahkaha dolu anlar yaşattı.Karagöz ve Hacivat'ın ardından sahne bu kez Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Cavide Faruk Kadam Gençlik Merkezi öğrencilerinin oldu. Gençler gerçekleştirdikleri şiir dinletisi ve sahneledikleri tiyatro ile beğeni toplarken, Yenikapı Müzik Grubu ise yetenekleriyle büyük alkış aldı. Gençler, 'Sakarya Türküsü, Cenk Şarkısı ve Mehmet Toprak Oldu' gibi birbirinden güzel vatan şiirlerini okuyarak Antalyalılara duygusal anlar yaşattı.Cavide Faruk Kadam Gençlik Merkezi oyuncuları tarafından sahnelenen 'Anne' isimli tiyatro gösterisiyle izleyiciler keyifli anlar yaşadı. Son olarak sahne alan Yenikapı Müzik Korosu ise unutulmaz bir final yaptı.