100’üncü yıl gururu

BUGÜN NELER OLDU

BATI Akdeniz bölgesinde gençlik bayramını kutladı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıldönümü kapsamında Muratpaşa Belediyesi Gençlik Festivali düzenledi. Festivalde atık malzemelerden yapılankostümlerin sergilendiği defilede ay yıldızlı çalışma büyük alkış topladı. Festival konserlerle sürdü.100'üncü yıl coşkusu Konyaaltı'nda ise Emre Aydın konseriyle taçlandı. Antalya'nın mutlak kulağa sahip müzik dahisi Taylan Hartavi de konser öncesi viyola dinletisi ile izleyenleri büyüledi. Antalya'nın tüm ilçelerinde de törenler gençlerin gösterileriyle renklendi. Antalya Havalimanı'nda da bayram coşkusu yaşahdı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde 9 dalgıç, bayramı denizin dibinde Türk bayrağı açarak kutladı. Isparta'da ise lise öğrencileri, bedenleriyle 100. yıl yazdı.