Yörük rüzgarı esti

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Karaalioğlu Parkı'nda düzenlediği Ramazan etkinlikleri sahne gösterileri, hemşeri geceleri, konserler ve çeşitli şenliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Antalya Yörükler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği gecede Yörük kültürü Antalyalılar ile buluştu. Yörük türkülerinin ve deyişlerinin sevilen sesi Aşık Kozanoğlu'nun şiir ve türküleri halkın yoğun ilgisini gördü. Ardından sahneye çıkan gençlerin oluşturduğu Yörük saz ekibi, sevilen türkülerle Antalyalılara coşku yaşattı. Yörükler Dayanışma ve Yaşatma Derneği Başkanı Abdullah Duman, Yörük ateşinin hiçbir zaman sönmeyeceğini söyledi.YÖRÜK Gecesi'de Uluslararası Antalya Gençlik Festivali Antalyalılar ile buluştu. 5 farklı ülkeden 80 genç katıldı. Ukrayna, Rusya, Azerbaycan ve Kırgızistan 'tan Antalya'ya gelen genç folklor ekipleri sahneledikleri dans gösterileri ile Antalyalıları adeta kendilerine hayran bıraktı.