Yaşamak için bir nedeni var

Burdur'da 10 yıl önce düğünde havaya ateş açan magandanın silahından çıkan kurşununun isabet etmesinden dolayı tekerlekli sandalyeye mahkum olan bedensel engelli Murat Turan'ın hayatı, okçuluk sporuyla değişti. Türkiye Bedensel Engelliler Açık Hava Okçuluk Şampiyonu olan 43 yaşındaki paralimpik milli sporcu Murat Turan, artık yaşamak için bir nedeninin olduğunu söyledi.
GATA'DA ÖĞRENDİ
Üç yıl süren tedavinin ardından bir daha yürüyemeyeceğini öğrenen Turan, GATA'da gazi askerlerden öğrendiği makaralı yay okçuluğuna başladı. Kısa süre içinde yeteneği keşfedilen Turan, girdiği ilk Türkiye Şampiyonası'nda 3'üncü olmayı başardı.
Asıl mesleği üfleme cam ustalığı
olan ancak yaşadığı kazanın ardından malulen emekliye ayrılan Turan, yöneldiği okçulukta milli takıma yükseldi. Murat Turan, 2016'da Çekya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda dördüncü, 2017 ve 2018 Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü, 2017'de Çin'deki Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalist oldu.
HAYATIM DEĞİŞTİ
VURULMASI sonrası 33 gün yoğun bakımda kalan Murat Turan evde yatan bir engelli yerine, hayata bağlı bir sporcu olmayı tercih etti. Turan, hayatındaki sihirli değneğin spor olduğunu belirterek, "Spora başladıktan sonra duruşum, şeklim, hayata bakış açım ve aktivitelerim değişti. Daha önce birilerine muhtaç yaşıyordum ancak bunu sporla yendim. Sporla bütün hayatım değişti" diye konuştu. Başarıların da art arda geldiğine dikkati çeken Turan, "Bu yıl daha sıkı çalışarak 23 Nisan'daki Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya aldım. İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda takım olarak altın madalya kazandık. 31 Mayıs'ta Hollanda'daki Dünya Şampiyonası'na gideceğiz. Bu şampiyonanın en önemli özelliği, olimpiyat vizesi verilen bir yarışma olması. İlk 16'ya girersem, olimpiyatlara gitmeye hak kazanacağım" dedi.
YETENEKLİ VE HIRSLI
ANTRENÖR Ahmet Bacak, Murat Turan'ın yetenekli ve hırslı bir sporcu olduğunu söyledi. Turan'ın Hollanda'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda derece alacağına gönülden inandığını belirten Bacak, "Hedefimiz 2020 Paralimpik Oyunları. Buna ulaşmak için çok iyi ilerliyoruz. Haftada 6 gün 6'şar saat antrenman yapıyoruz. Günlük yaklaşık 400 ila 500 ok atıyoruz. Yorulmak nedir bilmiyoruz. Murat Turan da ben de fedakarlık yapıp bunun üstesinden geleceğiz" dedi.