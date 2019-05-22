Yaşamak için bir nedeni var

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Burdur'da 10 yıl önce düğünde havaya ateş açan magandanın silahından çıkan kurşununun isabet etmesinden dolayı tekerlekli sandalyeye mahkum olan bedensel engelli Murat Turan'ın hayatı, okçuluk sporuyla değişti.Üç yıl süren tedavinin ardından bir daha yürüyemeyeceğini öğrenen Turan, GATA'da gazi askerlerden öğrendiği makaralı yay okçuluğuna başladı.Asıl mesleğiolan ancak yaşadığı kazanın ardından malulen emekliye ayrılan Turan, yöneldiği okçulukta milli takıma yükseldi. Murat Turan, 2016'da Çekya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda dördüncü, 2017 ve 2018 Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü, 2017'de Çin'deki Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalist oldu.VURULMASI sonrası 33 gün yoğun bakımda kalan Murat Turan evde yatan bir engelli yerine, hayata bağlı bir sporcu olmayı tercih etti. Turan, hayatındaki sihirli değneğin spor olduğunu belirterek, "Spora başladıktan sonra duruşum, şeklim, hayata bakış açım ve aktivitelerim değişti. Daha önce birilerine muhtaç yaşıyordum ancak bunu sporla yendim. Sporla bütün hayatım değişti" diye konuştu. Başarıların da art arda geldiğine dikkati çeken Turan, "Bu yıl daha sıkı çalışarak 23 Nisan'daki Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya aldım. İtalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda takım olarak altın madalya kazandık. 31 Mayıs'ta Hollanda'daki Dünya Şampiyonası'na gideceğiz. Bu şampiyonanın en önemli özelliği, olimpiyat vizesi verilen bir yarışma olması. İlk 16'ya girersem, olimpiyatlara gitmeye hak kazanacağım" dedi.ANTRENÖR Ahmet Bacak, Murat Turan'ın yetenekli ve hırslı bir sporcu olduğunu söyledi. Turan'ın Hollanda'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda derece alacağına gönülden inandığını belirten Bacak, "Hedefimiz 2020 Paralimpik Oyunları. Buna ulaşmak için çok iyi ilerliyoruz. Haftada 6 gün 6'şar saat antrenman yapıyoruz. Günlük yaklaşık 400 ila 500 ok atıyoruz. Yorulmak nedir bilmiyoruz. Murat Turan da ben de fedakarlık yapıp bunun üstesinden geleceğiz" dedi.