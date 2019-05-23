Köylüye ağaç kesme sınavı

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SEYDIKEMER'DE ormanda ağaç işleyecek köylüler için 'Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Sınavı' başladı. Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği eğitmenlerince eğitime alınan köylüler, daha sonra Alaçat Mahallesi'ndeki ormanlık alanda uygulamalı olarak sınava girdi. Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Erdem Kaplan, çok tehlikeli işler sınıfında olan ağaç işleme işçiliğinde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca mesleki yeterlilik belge zorunluluğu getirildiğini söyledi.Bakanlığın, Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliğini yeterlilik belgesi vermede yetkili kurum belirlediğini anlatan Kaplan, "Teorik sorular oluyor. Ardından ağaç kesme yaptırıyoruz. Her aday bir ağaç kesiyor, boyluyor, kabuğunu soyuyor, sürüklemeyi yekine getiriyor ve bir mesleki yeterlilik belgelendirme çalışması yapıyor" dedi. Kaplan, teorik sınavdan 60, performans sınavında da 70 puan alanların mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaya hak kazandığını ifade etti.