Yeter Antalya kendine

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor'da ikinci dönemini geçiren ve daha önce birbirinden değerli futbolcuları kulübe kazandıranArsenal, Barcelona ve Bayern Münih gibi takımlarında hedeflerinin her yıl 2-3 futbolcuyu A takıma taşımak olduğunu söyleyen Karabük, "Bizim de bütün hedefimiz 1-2 futbolcuyu A takıma vermek. Bunu yapamıyorsanız, başarısızsınızdır. Antalya- spor'un, Antalya'nın dışından hiçbir şeye ihtiyacı yok.O yüzden ben, Antalya dışından oyuncu almak istemiyorum.Artık değişik bir ırk da çıkmaya başlamış; bazen görüyorum annesi Rus, babası Türk. Biz buradan Antalyaspor'a fazlasıyla yetecek yetenekli futbolcular buluruz" dedi.Antalya'daki amatör takımlara seslenen Karabük, Antalyaspor'a futbolcu taşımada destek olmalarını istedi. Kulüplere sormadan oyuncuları bünyelerine katmadıklarını ifade eden Karabük,dedi.Devre arası Antalyaspor'a getirilen ve U19 takımında büyük bir başarıya imza atan Paul Omo Makairu ile profesyonel sözleşme yapılacağını ifade eden Karabük, "Afrika'dan gelen oyuncuların yaşları bazen daha büyük olabiliyor. Makairu'nun yaşı doğru, kültürlü bir aileden geliyor. Haziran ayında profesyonel olarak kazandırmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Yaz transfer dönemi için yoğun bir çalışma yaptıklarını da anlatan Karabük, "Her mevki için 3-4 tane oyuncu belirledik. Bu isimler üzerinden transfer çalışmaları sürdürülecek. Belek'te 100'e yakın oyuncu yazdık. Antalya'ya gelmeyen takımları da yerinde izledik. 112 tane oyuncu beğenmişiz. Portekiz, Fransa ve Hollanda, İtalya'ya da giderek oyuncu izledik. Liste hazırlandı. Türkiye'de sözleşmesi bitenleri de ekledik. Hazirandan sonra işler daha zorlaşabilir" dediLig'de sezonun sonu maçına deplasmanda Fenerbahçe karşısına çıkacak Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent korkmaz gözetiminde gerçekleşen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Beşe iki oyunu ile devam eden antrenman, yarım sahada 3 takım halinde oynanan çift kale maç ile sona erdi. Çift kale maçı yeşil takım kazandı. Kaybeden oyuncular, yeşil takımın şampiyonluk pozuna engel oldu.