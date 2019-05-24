Yeter Antalya kendine

Antalyaspor'da ikinci dönemini geçiren ve daha önce birbirinden değerli futbolcuları kulübe kazandıran futbol direktörü Sedat Karabük, kulüp olarak altyapıdaki hedeflerini açıkladı.
Arsenal, Barcelona ve Bayern Münih gibi takımlarında hedeflerinin her yıl 2-3 futbolcuyu A takıma taşımak olduğunu söyleyen Karabük, "Bizim de bütün hedefimiz 1-2 futbolcuyu A takıma vermek. Bunu yapamıyorsanız, başarısızsınızdır. Antalya- spor'un, Antalya'nın dışından hiçbir şeye ihtiyacı yok. Kendi çocuklarıyla kulübü çok daha yukarılara götürebilecek bir kadro kurulabilir.
O yüzden ben, Antalya dışından oyuncu almak istemiyorum. Antalya'da ırk potansiyeli var. Rus var, İranlı var, Suriyeli var, Ukraynalı var, Türkler var.
Artık değişik bir ırk da çıkmaya başlamış; bazen görüyorum annesi Rus, babası Türk. Biz buradan Antalyaspor'a fazlasıyla yetecek yetenekli futbolcular buluruz" dedi.
AMATÖR KULÜPLERE SESLENDİ
Antalya'daki amatör takımlara seslenen Karabük, Antalyaspor'a futbolcu taşımada destek olmalarını istedi. Kulüplere sormadan oyuncuları bünyelerine katmadıklarını ifade eden Karabük, "Etik olarak, paralı okullardan dahi sormadan oyuncu almak istemiyoruz. Onları mağdur etmeyeceğiz. Futbolcular, küçük yaşlarda Antalyaspor'a verilmeli"
dedi.
GENÇ MAKAIRU'YA İMZA
Devre arası Antalyaspor'a getirilen ve U19 takımında büyük bir başarıya imza atan Paul Omo Makairu ile profesyonel sözleşme yapılacağını ifade eden Karabük, "Afrika'dan gelen oyuncuların yaşları bazen daha büyük olabiliyor. Makairu'nun yaşı doğru, kültürlü bir aileden geliyor. Haziran ayında profesyonel olarak kazandırmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Yaz transfer dönemi için yoğun bir çalışma yaptıklarını da anlatan Karabük, "Her mevki için 3-4 tane oyuncu belirledik. Bu isimler üzerinden transfer çalışmaları sürdürülecek. Belek'te 100'e yakın oyuncu yazdık. Antalya'ya gelmeyen takımları da yerinde izledik. 112 tane oyuncu beğenmişiz. Portekiz, Fransa ve Hollanda, İtalya'ya da giderek oyuncu izledik. Liste hazırlandı. Türkiye'de sözleşmesi bitenleri de ekledik. Hazirandan sonra işler daha zorlaşabilir" dedi
NE VARSA ALTYAPIDA VAR
SÜPER
Lig'de sezonun sonu maçına deplasmanda Fenerbahçe karşısına çıkacak Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent korkmaz gözetiminde gerçekleşen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Beşe iki oyunu ile devam eden antrenman, yarım sahada 3 takım halinde oynanan çift kale maç ile sona erdi. Çift kale maçı yeşil takım kazandı. Kaybeden oyuncular, yeşil takımın şampiyonluk pozuna engel oldu. Yeşil takım bunun üzerine antrenmanı izleyen altyapı oyuncularını sahaya çağırıp onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi