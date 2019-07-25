Sanayicilerden sanata tam destek

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Antalya?Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen karikatür yarışmasında dereceye giren çizerler, ödüllerini aldı. Geleceğin Fabrikaları ve İş Sağlığı ve Güvenliği konulu 4'üncü Ulusal Antalya Organize Sanayi Bölgesi Karikatür Yarışması'nın ödül töreni, Bölge Müdürlüğü idari hizmet binasında gerçekleşti. Türkiye'nin 36 ilinden yoğun katılımın yaşandığı yarışmaya 300'den fazla eser gönderildi. Birinci olan Ömer Çam'a ödülünü Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, İş Sağlığı ve Güvenliği kategorisinin kazananı Emrah Arıkan'a ise ödülünü OSB Başkanı Ali Bahar verdi.