11 milyon çöpe gitti

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde eski Okullar Bölgesi olarak bilenen alanda bulunan İsmet İnönü Parkı, bakımsızlıktan adeta mikrop yuvasına döndü. Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel'in ilk döneminde temeli atılan ve sonrasında eski Başkan Mustafa Akaydın döneminde 2013 yılında 11 milyon lira harcama yapılarak açılışı gerçekleştirilen İsmet İnönü Kentsel Yaşam Alanı'nın son hali yürekleri sızlattı.Bakımsızlık nedeniyle şehrin ortasında harabeye dönüşen park, tinerciler ve evsizlerin barınma mekanı oldu. Park içerisinde bulunan rekreasyon alanları, çay bahçesi, su oyunları, yeşil alanları artık tinerci, madde bağımlıları ve evsizler kullanıyor. Park içerisinde bulunan işletmelerin de işletilememesi ve terk edilmesi nedeniyle çöplük haline geldi.Terk edilen işletmeler madde alma ve barınma yeri olarak kullanılırken çevreye yayılan pis koku ve görüntü insan sağlığını tehdit ediyor. Parkın zemininde yer altı otoparkı Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilirken, otoparkın bakımsız hali insanları ürkütüyor. Park içerisinde herhangi bir güvenliğin olmaması otoparka inen vatandaşları tedirgin ediyor. Otopark olmasına rağmen vatandaşlar araçlarını park içerisine bırakıyor. Otoparka inen asansörün hemen yanında madde bağımlılarının bulunuyor olması ve adeta mezbeleliğe dönmesi vatandaşları korkutuyor.İnönü İlköğretim Okulu, İsmet İnönü Kız Meslek Lisesi ve Vakıf Hastanesi'nin bulunduğu Okullar Bölgesi olarak bilinen alanda hayata geçen projenin açılışına, İsmet İnönü'nün torunu Gülsün Bilgehan da katılmıştı. Açılışında duygulu anların yaşandığı ve bölgenin önemli bir eksiğini tamamlayan parkın son hali utandırdı.