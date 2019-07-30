Yörük düğünlü şenlik

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Karaçulha Mahallesi'nde Karaçulha Gönüllüleri Derneği tarafından geleneksel hale getirilen Yörük Yarenlik Şöleni düzenlendi. Seydikemer ve Fethiye yaylalarına hareket getiren şölen kapsamında yapılan temsili Yörük göçü ve Yörük düğünü büyük ilgi çekti.

RENKLİ YARIŞMALAR

Orta oyunlarının sergilendiği şenlikte halat çekme, çuval, yumurta taşıma, sandalye kapmaca, yoğurt yeme, iğneden iplik geçirme, eş taşıma gibi yarışmaların yanı sıra eşek yarışması da yapıldı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinlikler kapsamında ayrıca Yörüklerin kullandığı eşyaların sergilendiği Yörük Sergisi açıldı.



ASIRLIK KÜLTÜR YAŞATILACAK

İSMAIL Uzunoğlu, Ahmet Eraslan'ın da aralarında olduğu yaklaşık 20 mahalli sanatçı da şölende sahne alarak birbirinden güzel türküleri seslendirdi. Hareketli türküler sırasında piste fırlayan vatandaşlar, bol bol oynadı. Karaçulha Gönüllüleri Derneği Başkanı Halil Hancı, şenliğin amacının Yörük kültürünü canlı tutmak olduğunu söyledi. Hancı, "Eski oyunlarımızı burada sergiliyoruz. Yarışmalar düzenleyerek, gelecek nesillerin bu oyunları görmesini sağlıyoruz" dedi.