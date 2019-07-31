Alanya’da konser zinciri

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaz eğlencesi sahne şovları ve konserlerle renkleniyor. Yerli ve yabancı müzik listelerinde çıkardığı 'Tamam tamam' şarkısıyla yer alan ve 'Summer Cem' ismiyle bilinen Türk asıllı Alman rap şarkıcısı Cem Toraman, Alanya'da konser verdi. Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konserde yaklaşık 2 saat sahnede kalan Summer Cem, Türkçe, Almanca ve İngilizce şarkılar söyledi.

İKİNCİ KONSERİ

Türk hayranlarının yanı sıra birçok Alman vatandaşının da katıldığı konserde Summer Cem hareketli parçalarla müzik severleri coşturdu. Pop müziğin yeni isimlerinden İlyas Yalçıntaş da birbirinden beğenilen şarkılarıyla Alanyalı müzik severleri coşturdu. Yalçıntaş, Alanya'yı ve seyircisini çok sevdiğini söyledi. Hayranlarından sık sık şarkıya katılmalarını isteyen Yalçıntaş yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.