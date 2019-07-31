Ejder meyveli dondurmaya ilgi

Antalya'da? Passiflora, litchi, guava ve longan gibi çok farklı tropikal meyvelerin üretiminin yapıldığı Gazipaşa ilçesindeki bir pastanede, ejder meyveli dondurma üretildi. İşletmeci Mesut Demirok, amaçlarının insanların değişik tropikal meyveleri tatmasını sağlamak olduğunu anlattı. Demirok, "Tropikal meyvelerin her birinden ayrı bir tat almayı amaçladık. Bu dondurmamızın bileşeni süt, salep, çam sakızı, şeker ve ejder meyvesi" dedi.

YEMEK İÇİN GELİYORLAR

Gazipaşa'da yetişen ürünleri tanıtmak ve bunu farklı tatlarla birleştirmek istediklerini anlatan Demirok, ejder meyveli dondurmanın yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Cengiz Uğur, ejder meyvesi dondurmasını ilk kez tattığını belirterek, "Çok farklı bir tadı var" diye konuştu.