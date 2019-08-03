4’üncü yaşa özel kutlama

TİTANİC Beach Lara Hotel'in banket müdürü Nilay Kemer ve gayrimenkul yatırım danışmanı eşi Hakkı Kemer geçtiğimiz günlerde kızları Miray'ın yeni yaşını kutlamak için keyifli bir parti organize etti.

PALYAÇO EĞLENCESİ

Miray'ın öğrencisi olduğu Mini Kampüs'te düzenlenen parti renkli görüntüleri sahne oldu. Arkadaşlarıyla keyifli oyunlar oynayan Miray'ın neşesi palyaço Fiko'nun sahneye çıkmasıyla zirveye tırmandı. Sihirbazlık gösterilerinin ardından Kemer Ailesi'ni sahneye davet eden Fiko, renkli kostümler giydirdiği aileye tiyatro gösterisi yaptırdı.