Seedorf Antalya’da!

Antalya'daki hava sıcaklığı nedeniyle antrenmana sabahın erken saatlerinde başlayan Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Dün Aatif Chahechouhe ile Tarık Çamdal salonda kuvvet çalışmaları yaptı.

ÖZEL ANTRENMANLAR

Teknik direktör Bülent Korkmaz, sabah grubunda Doukara, Amilton, Mukairu, Salih, Erman, Bünyamin, Harun Kavaklıdere, Halil İbrahim ve Cenk'e özel antrenman yaptırdı. Akrepler günün ikinci antrenmanını da akşam saatlerinde serin havada gerçekleştirdi. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda Korkmaz taktiksel çalışmalara ağırlık verdirdi. gerçekleştirdi.

SÜRPRİZ ZİYARETÇİ VARDI

Milan'ın eski yıldız futbolcusu Clarence Seedorf, Antalyaspor'a sürpriz bir ziyaret yaptı. Dünyada 3 farklı kulüp forması ile Şampiyonlar Ligi kupası kaldıran tek futbolcu olan Seedorf, kırmızı-beyazlı futbolcularla tanıştı ve Genel Menajer Servet Çavuşoğlu ile birlikte tesisleri gezdi. Ünlü futbolcu, teknik direktör Bülent Korkmaz ile de bir süre görüştü.