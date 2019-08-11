Çok yıldızlı bayram

ANTALYA bu bayramda da yıldızları ağırlayacak. Sueno Hotels Deluxe Belek'te Sibel Can, Ebru Gündeş ve Altay tatilciler için sahneye çıkacak. Soho Belek'te ise Demet Akalın hayranları ile buluşacak. Yarın ise Kemer'deki bir eğlence merkezinde Serdar Ortaç konser verecek.

ÜNLÜLERDEN KONSERLER

Side, Alanya, Belek, Beldibi ve Göynük'teki otellerde de tatilciler için yerli ve yabancı sanatçılar konser verecek. Bayram süresince Lara Bilem Beach Otel'de de Erkan Güleryüz, Sezzy ve Selin Ciğerci tatilcileri coşturacak. Club İnferno'da Hande Yener, Rixos Sungate Otel'de Vremyai Steklo, Nirvana Lagoon Luxury'de ise Özgün ve Burcu Güneş sahnede olacak. Bayramın üçüncü gününde Rixos Sungate Otel'de dünyaca ünlü Rumen sanatçı Inna, tatilcileri konser verecek isimler arasında yer alacak.