Kaş’ta mavi derinlik görenleri büyülüyor

BUGÜN NELER OLDU

DÜNYANIN en önemli turizm destinasy0onları arasında yer alan Antalya, son dönemlerde dalış organizasyonlarıyla da turist çekmeye başladı.Doğal su altı güzelliklerinin yanı sıra son dönemde dalış turizmi için batırılan motosiklet, uçak ve tank gibi resiflere dalan turistler, su altı dünyasının güzelliğini keşfedip, o anları fotoğrafladı. Kaş-Kalkan bölgesinde dalış yapan turistler farklı balık türlerini görmenin yanı sıra, caretta carettalar ile yüzme şansı bulabiliyor. Gazipaşa'dan Kalkan'a kadar uzanan sahil şeridindeki 222 dalış noktasında, su altı tutkunlarına profesyonel rehberler eşliğinde dalış turları düzenleniyor. Açık Deniz Eğitmeni Can Kahvecioğlu, Kaş'ta 20 okul ve 25 dalış noktası bulunduğunu belirtti.