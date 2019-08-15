5 yıldızlı kamp

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin kaliteli vakit geçirerek geleceğe yürümeleri açısından hayata geçirilen ve Türkiye'de 38 şehirde bulunan gençlik kampından biri olan Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nda gençler geleceğe hazırlanıyor. Yılda 6 bin genci misafir eden merkezde doğa ile iç içe olan gençler, sportif ve kültürel faaliyetlerde bulunuyor.

12 BRANŞTA SPOR

Kepez ilçesinin Duacı Mahallesi'nde yaklaşık 120 dönüm alan üzerine kurulu Alaaddin Keykubat Gençlik Merkezi'nde, 33 bungolov ve 66 oda yer alıyor. Matrak, ip parkuru, tırmanma duvarı, paintboll ve okçuluk gibi 12 branşta spor yapabilen gençler hem tatil yapıyor hem de kaliteli zaman geçiriyor.

YILDA 6 BİN MİSAFİR

Yılın 12 ayı gençlere açık olan kampta yıllık ortalama 6 bin gencin ağırlanıyor. Şehir gezisi yapılıp Antalya'nın doğal ve tarihi yerleri gençlere gösteriliyor, seminerler düzenlenip 'Maneviyat istasyonunda' dini bilgiler veriliyor.

25 KAMP LİDERİ VAR

Kamp Müdürü İsmail Aya, Türkiye'nin dört bir yanından kampa gelen gençlerin arkadaşlık ilişkilerinin geliştiğini ve sosyalleştiklerini söyledi. Kampta 25 kamp liderinin bulunduğunu belirten Aya, "Sadece yurt içi değil aynı zamanda yurt dışında yaşan gurbetçi gençlerde kamplarımızdan yararlanıyor" dedi.