Salda Gölü’nde rekor denemesi

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde yapacağı kariyerinin 10'uncu dünya rekoru denemesi için çalışmalara başladı. Geçen sene Salda Gölü'nde 2 dakika 5 saniyede 68 metre derinliğe ulaşıp, serbest dalış dünya rekorunu kıran Can, beyaz kumsalı ve suyunun berraklığıyla 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak nitelendirilen gölde, 23 Ağustos'ta yeni bir rekor denemesi gerçekleştirecek.

GÜNDE 3 SAAT ANTRENMAN

Memleketi Çanakkale'nin merkeze bağlı Kepez beldesindeki plajda antrenmanlara başlayan Derya Can, günlük 3 saat su içi çalışması ve kumsalda ısınma hareketleriyle rekora hazırlanıyor. Hazırlık sürecinde ailesi ve yakınlarının desteğini de alan milli sporcu, kendisi için plaja konulan konteyner sayesinde antrenman aralarında dinlenme imkanı buluyor.



YİNE BAŞARACAĞIM

DÜNYA rekortmeni milli sporcu Derya Can, spor hayatı boyunca sürekli yeni hedefler için yürüdüğünü söyledi. Bu yolda önemli mesafeler katedip, Türkiye'nin adını dünya arenasında duyurmayı başardığını belirten Can, "En son 24 Kasım 2018'de Salda Gölü'nde bir dünya rekoru kırmıştım. Orada 68 metreye dalmıştım ve dünya rekoru kırdım kadınlarda. O zaman göl çok soğuktu, 13 dereceydi. Biz de o zaman bir karar aldık. Temmuz ya da ağustosta tekrar bir rekor denemesi yapalım istedik. Çünkü soğuk su gerçekten çok olumsuz etkiliyor. 23 Ağustos'ta tekrar bir dünya rekoru denemesi yapmaya karar verdik. Bu rekoru tekrar Salda Gölü'nde kıracağız" dedi.