Ağlamaya değmez

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ANTALYA'DA polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kovalama sırasında yanındaki arkadaşını otomobilde bırakarak kaçtı. Polisi alarma geçiren olay, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede uygulama yapan polis ekipleri şüphelendikleri ve içerisinde iki şahsın bulunduğu 06 LJN 08 plakalı otomobili durdurmak istedi. İhtara uymayan araç sürücüsü, uygulama noktasından kaçtı. Polisin kısa süren kovalamacasından sonra araç bir sokakta içinde Osman A., ile birlikte terk edilmiş halde bulundu.Polisin gözaltına aldığı 47 yaşındaki Osman A., sık sık el frenini çekerek 'devletten kaçılmaz' diye arkadaşı Mehmet'i uyardığını iddia etti. Gözyaşlarını tutumayan Osman A., "Alkollüydü ve bana sinirlenip yakalanacağını anlayınca otomobili sokak ortasına bırakarak kaçtı. Neye uğradığımı şaşırdım" dedi. Polis, araç plakasına 'dur ikazına uymamak 'trafiği tehlikeye düşürmek' ve 'şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak' suçlarından yaklaşık bin 250 lira cezası kesip sürücüyü arama çalışmalarına başladı.