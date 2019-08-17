Akrep, Göztepe’ye hazır

ANTALYASPOR Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçını yarın Göztepe ile oynayacak. İzmir'de Buca Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maç öncesi kırmızı- beyazlılar son hazırlıklarını Atilla Vehbi konuk Tesisleri'nde yaptı.
YENİ KURALLAR ANLATILDI
Antrenman öncesi Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda uygulanacak olan yeni kurallar futbolculara anlatıldı. Hakem Barış Şimşek'in katıldığı bilgilendirme seminerinde VAR sistemi hakkında da bilgilendirme yapıldı. Teknik direktör Bülent Korkmaz, "Yeni sezonun bize ve tüm takımlara hayırlı olmasını diliyoruz. Umarız sakatlıkların en az yaşandığı bir sezon olur"
dedi.