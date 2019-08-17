Akrep, Göztepe’ye hazır

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYASPOR Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçını yarın Göztepe ile oynayacak. İzmir'de Buca Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maç öncesi kırmızı- beyazlılar son hazırlıklarını Atilla Vehbi konuk Tesisleri'nde yaptı.Antrenman öncesi Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda uygulanacak olan yeni kurallar futbolculara anlatıldı. Hakem Barış Şimşek'in katıldığı bilgilendirme seminerinde VAR sistemi hakkında da bilgilendirme yapıldı. Teknik direktör Bülent Korkmaz,dedi.