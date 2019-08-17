Küçültme çılgınlığı

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Obezite hastalarının aşırı kilolarından kurtulmak için son yıllarda başvurdukları popüler yöntem olan mide küçültme ameliyatı çılgınlığa dönüştü. Tüp mide olarak da bilinen ameliyatların yapıldığı önemli merkez haline gelen Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hastalar yoğun ilgi göstermeye başladı.Operasyonları gerçekleştiren 4 doktordan biri olan Doç. Dr. Burhan Mayir, yoğunluk nedeniyle 2 yıllık randevuların dolu olduğunu söyledi. Yılda ortalama 500 ameliyat yaptığını belirten Doç. Dr. Mayir, 18-65 arasındaki obezite hastalarının mide küçültme operasyonunu yaptıklarını ifade etti. Doç. Dr. Mayir, "Yurtdışı ve Türkiye'nin dört bir yanından hastalar geliyor. 4 hekim bu operasyonları yapıyoruz. Bu ameliyatlar sadece görsellik açısından değil obezitenin tetiklediği kanser, şeker ve tansiyon gibi hastalıklarında önüne geçilmesinde de önemli" diye konuştu.Aşırı kiloları nedeniyle şeker ve tansiyon hastalıklarıyla mücadele eden Hakan Baştuğ'da (42), ameliyatla 135 kilodan 87 kiloya düştü. Ameliyat sonrasında kilolarından kurtulan Baştuğ'un kısa sürede yaşadığı büyük değişim dikkat çekti. 3XL kıyafet giyen Baştuğ, artık M bedene kadar düştü. Baştuğ, "Hayatımda en nefret ettiğim şey olan yürüyüş artık benim vazgeçilmezim oldu" dedi.